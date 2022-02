Cantada – Cantèra à la mode toulousaine Café Culturel Folles Saisons,Toulouse (31)

Cantada – Cantèra à la mode toulousaine Café Culturel Folles Saisons,Toulouse (31), 3 mars 2022, . Cantada – Cantèra à la mode toulousaine

Café Culturel Folles Saisons, Toulouse (31), le jeudi 3 mars à 20:00

Les cantadas reprennent ! Venez partager vos chansons et découvrir celles des autres ! En solo, en duo, à reprendre en choeur, en polyphonie, à danser.. Après de longs mois d’éloignement, ces moments festifs nous ferons le plus grand bien. Des chansons dans toutes les langues sont les bienvenues et les instruments de musique aussi. Si vous êtes nombreux et que vous souhaitez diner, pensez à réserver votre repas au 09 87 15 90 30. A lèu ! *source : événement [Cantada – Cantèra à la mode toulousaine](https://agendatrad.org/e/35526) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

GRATUIT

organisé par AMTET, Folles Saisons et Les Belles Fanes Café Culturel Folles Saisons,Toulouse (31) 197, Route de Saint-Simon Café Culturel Folles Saisons, 31100 Toulouse, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T20:00:00 2022-03-03T00:00:00

Détails Autres Lieu Café Culturel Folles Saisons,Toulouse (31) Adresse 197, Route de Saint-Simon Café Culturel Folles Saisons, 31100 Toulouse, France lieuville Café Culturel Folles Saisons,Toulouse (31)

Café Culturel Folles Saisons,Toulouse (31) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//