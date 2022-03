Canta Diva maison des arts de Cabriès Cabriès Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Canta Diva est un duo lyrique formé par les sopranos Maryline Dumont et Stéphanie Portelli, 1er prix au Conservatoire de Marseille puis cantatrices. Elles ont fait leur première scène cette année dans l’émission de TF1 “The Voice”. Elles revisitent le somptueux répertoire de l’opéra en le mêlant à de la musique pop et jazz … accompagnées du pianiste Frédéric Isoletta, le roi des entrechats pianistiques. Auditorium Pierre Malbosc Entrée 15€ et 10 € Un partenariat MDA/CALMS Réservation : 06 11 25 85 79

15 / 10€

♫♫♫ maison des arts de Cabriès 2010 rue des écoles, 13480 Cabriès Cabriès Bouches-du-Rhône

