Canta Diva » L’amour » Trets, 3 février 2023, Trets Office de Tourisme de Trets Trets.

Canta Diva » L’amour »

Cinéma Casino Rue Dr Villemus Trets Bouches-du-Rhône Rue Dr Villemus Cinéma Casino

2023-02-03 19:00:00 19:00:00 – 2023-02-03 22:20:00 22:20:00

Rue Dr Villemus Cinéma Casino

Trets

Bouches-du-Rhône

Trets

Des halls bondés de Gare jusqu’à leur première scène en 2021 dans l’émission de TF1 « The Voice », Maryline et Stéphanie revisitent le somptueux répertoire de l’Opéra, le mêlant à la pop et au jazz, accompagnées du pianiste Frédéric Isoletta, roi des entrechats pianistiques.

Un voyage amoureux surprenant, un jeu d’acteur et d’actrices non dénué d’humour…par la fenêtre défilent Chaplin, Bowie, Bellini et bien d’autres !

Le spectacle « Canta Diva, « l’Amour » » est un joyeux mélange des genres d’1h20.

Le nouveau spectacle de Canta Diva « L’amour ».

Concert lyrique pop.

culture@ville-de-trets.fr +33 4 42 61 23 78 http://trets.fr/

Rue Dr Villemus Cinéma Casino Trets

dernière mise à jour : 2023-01-09 par Office de Tourisme de Trets Provence Tourisme / Office de Tourisme de Trets