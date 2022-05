Canta au Musée d’Ossau Arudy, 9 juillet 2022, Arudy.

Canta au Musée d’Ossau Arudy

2022-07-09 10:00:00 – 2022-09-10 18:00:00

Arudy 64260

EUR 5 5 Du mardi au samedi

Le Musée d’Ossau célèbre le cinquantenaire de son ouverture au public en

musique autour d’une exposition estivale consacrée à la pratique du chant

traditionnel en Béarn et sa collecte, jusqu’aux influences dans la création

musicale contemporaine. Chansons et airs populaires se mêleront aux

partitions, manuscrits, instruments, vinyles et disques, témoins de l’ancrage

et de l’extrême vivacité de cette polyphonie.

Animation labellisée Pays d’Art et d’Histoire et Eté Ossalois

Du mardi au samedi

Le Musée d’Ossau célèbre le cinquantenaire de son ouverture au public en

musique autour d’une exposition estivale consacrée à la pratique du chant

traditionnel en Béarn et sa collecte, jusqu’aux influences dans la création

musicale contemporaine. Chansons et airs populaires se mêleront aux

partitions, manuscrits, instruments, vinyles et disques, témoins de l’ancrage

et de l’extrême vivacité de cette polyphonie.

Animation labellisée Pays d’Art et d’Histoire et Eté Ossalois

Du mardi au samedi

Le Musée d’Ossau célèbre le cinquantenaire de son ouverture au public en

musique autour d’une exposition estivale consacrée à la pratique du chant

traditionnel en Béarn et sa collecte, jusqu’aux influences dans la création

musicale contemporaine. Chansons et airs populaires se mêleront aux

partitions, manuscrits, instruments, vinyles et disques, témoins de l’ancrage

et de l’extrême vivacité de cette polyphonie.

Animation labellisée Pays d’Art et d’Histoire et Eté Ossalois

Arudy

dernière mise à jour : 2022-05-21 par