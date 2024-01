BAL TRADITIONNEL – DUO ASTREL Rue Tonnance Ferréol Cans et Cévennes, samedi 27 janvier 2024.

BAL TRADITIONNEL – DUO ASTREL Rue Tonnance Ferréol Cans et Cévennes Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:00:00

fin : 2024-01-27

Le duo Astrel, c’est 4 mains et 2 pieds de vivacité et de malice au service des pas dansés !

Avec Sandrine Fuchs Violon, Voix et Tom Espinasse Accordéon diatonique, Voix.

Violon et accordéon dansent dans un répertoire traditionnel de France et d’Europe !

Au programme des musiques traditionnelles d’antan loin de celles auxquelles s’intéresse la SACEM…

20h00 Accueil à La Ronceraie par Monsieur Loyal et ses danseuses . Entrée par le 1er portail sur le chemin qui mène aux empreintes des dinosaures.

20h30 Les portails de La Ronceraie se ferment à 20h30 car à 20h30 nous serons tous dans la salle autour du poêle à granulés.

22h30 Verre de l’amitié pour échanger et partager avec Sandrine et Tom

Tout public. Durée 2h environ. Participation libre et consciente 5 € + chapeau

Réservation 07 78 14 27 79 ou nausicaa.bouthreuil@gmail.com ou www.joiaencor.com/contact.html

Rue Tonnance Ferréol La Ronceraie

Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie nausicaa.bouthreuil@gmail.com



