Vide-greniers à Canourgues (Les Junies) Canourgues Les Junies, 30 juillet 2023, Les Junies.

Les Junies,Lot

Venez dénicher la bonne affaire au vide-greniers des Amis du Four à Pain de Canourgues.

Une secondé fournée de pain sera cuite sur place, comme à l’accoutumée..

2023-07-30 08:00:00 fin : 2023-07-30 18:00:00. EUR.

Canourgues

Les Junies 46150 Lot Occitanie



Come and find a bargain at the garage sale organized by the Friends of the Canourgues Bread Oven.

A second batch of bread will be baked on site, as usual.

Venga a encontrar una ganga en la venta de garaje organizada por los Amigos del Horno de Pan de Canourgues.

Como de costumbre, se horneará un segundo lote de pan in situ.

Auf dem Flohmarkt der Freunde des Brotbackofens von Canourgues können Sie nach Schnäppchen suchen.

Eine zweite Ladung Brot wird wie üblich vor Ort gebacken.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT Cahors – Vallée du Lot