Canopée# Estiv’Halles : Spectacle de danse Bharata Natyam par Maria Kiran Médiathèque de la Canopée la fontaine, 2 juillet 2022, Paris.

Le samedi 02 juillet 2022

de 14h15 à 15h15

. gratuit

A l’occasion du week-end festif Estiv’Halles sous la Canopée du Forum des Halles, venez assister à un spectacle de danse indienne traditionnelle : le Bharata-Natyam par Maria Kiran.

Danse traditionnelle de l’Inde du Sud de la région du Tamil Nadu et dont l’origine remonte au début de l’ère chrétienne, Le Bharata Natyam est la danse indienne la plus connue à travers le monde. Se dansant exclusivement à l’origine dans les temples, nous pouvons depuis un siècle la voir sur toutes les scènes du monde. Le Bharata-Natyam est une forme dansée dans lequel l’art dramatique se révèle à travers les émotions sur une mélodie et un rythme précis.

MARIA-KIRAN est née en Inde et a grandi en France où elle a appris le Bharata-Natyam. Depuis plus de 20 ans elle se produit sur des grandes scènes françaises comme le Théâtre de La Ville, le musée Guimet et différentes scènes nationales ainsi qu’en Europe, en Inde et dans le reste du monde.

Pour tous à partir de 8 ans

Spectacle accessible aux sourds et malentendants, en présence d’interprètes LSF.

Pour plus d’informations sur la programmation du week-end festival Estiv’Halles, c’est ici !

Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Maria Kiran