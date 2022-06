Canopée# Estiv’Halles : Oswèla en live La Place centre culturel Hip Hop, 3 juillet 2022, Paris.

Le dimanche 03 juillet 2022

de 16h45 à 18h00

. gratuit

En juillet, le réseau Canopée# dont La Place fait partie, revient avec son événement gratuit et festif Canopée#Estiv’Halles le temps d’un week-end.

Pour cette deuxième édition, La Place invite Oswèla, l’une des compagnies qu’elle accompagne tout au long de l’année, à se produire le dimanche 3 juillet.

Oswèla c’est la rencontre entre cinq danseur(se)s musicien(ne)s, passionné(e)s de jazz, de hip-hop, de house et de musique afro-caribéenne.

En 2020, ils décident de se retrouver pour jammer ensemble et créer de la musique, à l’image de leurs influences : une musique qui groove et qui donne envie de danser. Les cinq « space dancestrumentists », comme on pourrait les qualifier tant leurs apports artistiques réciproques sont divers et complémentaires, ont pour volonté de développer et faire grossir ce projet musical. En ramenant également de la danse sur scène, leur souhait est ainsi de créer un projet hybride où différents arts se rencontrent.

Chacun des cinq membres du groupe a sa propre spécialité : Kwame Ba « Fényan » au clavier – MPC ; Éric Braflan « Rickysoul The C3PO » à la basse ; Isabelle Clarençon « Mab’ish » au clavier ; Clémentine Nirennold « Clémantine Césaire » à la flûte et loop et Jérémy Polin « RAZA » au saxophone et drum.

Les membres d’Oswèla se produiront le dimanche 3 juillet sur la scène de la terrasse -1 du Forum des Halles, pour un live avec une musique qui groove et qui donne envie de danser !

La Place centre culturel Hip Hop 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Contact : https://www.paris.fr/evenements/canopee-estiv-halles-20337

