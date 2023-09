Conférence: Retours aux origines du changement climatique – une histoire de l’électricité en Europe et Architecture et suprachaleur climatique Canopé Orléans, 13 octobre 2023, Orléans.

Conférence: Retours aux origines du changement climatique – une histoire de l’électricité en Europe et Architecture et suprachaleur climatique Vendredi 13 octobre, 18h00 Canopé Entrée libre et gratuite, inscription obligatoire

La Maison de l’Architecture Centre-Val de Loire vous invite à une conférence sur la thématique de la ‘Suprachaleur’ avec une intervention d’Elke Mittmann sur les « Retours aux origines du changement climatique – une histoire de l’électricité et de ses lieux de production en Europe dès origines à 1945 » et de Jacques Boulnois, « Architecture et suprachaleur climatique, l’adaptation architecturale sera porteuse de transitions conceptuelles et sociétales aussi indispensables que souhaitables » architecte et président de la Maison de l’Architecture Centre – Val de Loire

Canopé 55 Rue Notre-Dame-de-Recouvrance, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Nos Ateliers animent des formations personnalisées, conférences, librairies, médiathèques, dans et hors les murs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T18:00:00+02:00 – 2023-10-13T21:00:00+02:00

Photo du film Metropolis de Fritz Lang 1927, ©DR