Nous proposons une conférence théâtralisée de Gérard Noiriel Directeur d’Etude à l’Ehess. Il est accompagné de Martine Derrier qui rend la proposition ludique grâce à des saynètes théâtrales, des personnages joués, des montages audiovisuels, des marionnettes. Nous nous adressons aux jeunes lycéens sur leurs temps scolaires et extra scolaires afin d’affirmer et de promouvoir le vivre ensemble, la fraternité et la lutte contre les discriminations par l’apport de connaissances historiques, sociales et philosophiques. Cette conférence théâtralisée aborde deux formes majeures de discrimination que sont l’antisémitisme et le racisme à l’encontre des Noirs en mettant en scène deux grands sociologues qui ont été eux-mêmes victimes de ces discriminations : Emile Durkheim et W.E.B. Du Bois.

Comme tous deux ont participé à l’exposition universelle de Paris en 1900, l’action du spectacle se situe dans ce cadre pour montrer comment ces deux savants ont joué un rôle essentiel dans la fondation de la sociologie de leur pays respectif (la France et les USA) Ils ont proposé ainsi une réflexion et des mesures concrètes pour combattre les discriminations.

Le but est de montrer au public que la connaissance peut être un moyen de défendre sa dignité tout en respectant les autres. La conférence permet aussi d’expliquer ce qu’on appelle le « multiculturalisme » et comment on peut le concilier avec les principes de la laïcité.

