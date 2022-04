Canonisation de Charles de Foucauld Église Saint-Augustin Paris Catégorie d’évènement: Paris

Canonisation de Charles de Foucauld Église Saint-Augustin, 15 mai 2022, Paris. Canonisation de Charles de Foucauld

Église Saint-Augustin, le dimanche 15 mai à 10:00

10h : direct de Rome – Chapelle des Catéchismes 11h : Grand-messe Couscous Géant sur le Parvis 16h30 : Vêpres Solennelles Direct de Rome, Messe, Couscous géant et vêpres solennelles Église Saint-Augustin Place Saint-Augustin Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T10:00:00 2022-05-15T17:00:00

Lieu Église Saint-Augustin Adresse Place Saint-Augustin Ville Paris

