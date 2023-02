CANONGE/ZENINO QUINT’UP/ DOLMEN / WOODSON / IZQUIERDO – #CZ6FESTIVAL BAISER SALE, 25 mars 2023, PARIS.

CANONGE/ZENINO QUINT’UP/ DOLMEN /

WOODSON / IZQUIERDO – #CZ6FESTIVAL BAISER SALE. Un spectacle à la date du 2023-03-25 à 21:30 (2023-03-25 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959 Mario Canonge piano, Michel Zenino cbasse, Ricardo Izquierdo sax, Josiah Woodson trompette, Arnaud Dolmen batterie Se clôture déjà la 6ème édition du CZ Festival ! Le festival se finit en beauté avec le nouveau répertoire du Quint’Up, issu de leur 2ème album ! Le duo composé du pianiste Mario Canonge et du contrebassiste Michel Zenino s’adjoint des musiciens les plus talentueux de la scène jazz actuel pour former un quintet de haut vol, alliant jazz, Caraïbes et Hard Bop : le batteur Arnaud Dolmen, Victoire du Jazz 2022, Musicien de l’année et Top 3 des meilleurs batteurs de l’année selon Jazz Magazine en 2022 ; Josiah Woodson, trompettiste et guitariste, Gagnant d’un Grammy Award en tant que sideman de Beyoncé et le saxophoniste Ricardo Izquierdo. Le Quint’Up présente un jazz on ne peut plus rafraichissant, ancré dans la tradition, au modernisme dynamisé par le talent de ses plus jeunes interprètes. Mario Canonge et Michel Zenino, plus symbiotiques que jamais, tiennent l’ensemble de mains de maitres, grâce à des compositions et des arrangements taillés sur mesure. CZ Festival #6 Le CZ Festival est un mélange d’artistes, de générations, de styles avec des rencontres humaines, musicales, surprenantes et inattendues ! Tout commence avec le duo jazz de Mario Canonge et Michel Zenino, un rendez-vous infaillible tous les mercredis à 19h au Baiser Salé. Puis, le CZ Festival est né pour former une véritable osmose musicale ! Impossible pour le Baiser Salé de résister à cet événement… Surtout lorsque l’on voit des grands noms du jazz français comme André Ceccarelli, des artistes aussi libres et engagés que Minino Garay mais aussi des étoiles montantes du jazz de demain telles que Tilo Bertholo embellir le festival de Mario Canonge & Michel Zenino ! Josiah Woodson, Ricardo Izquierdo, Mario Canonge, Arnaud Dolmen, Michel Zenino Josiah Woodson, Ricardo Izquierdo, Mario Canonge, Arnaud Dolmen, Michel Zenino

