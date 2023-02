CANONGE/ZENINO INVITENT CECCARELLI /POURQUERY / GARAY – #CZ6FESTIVAL BAISER SALE, 23 mars 2023, PARIS.

CANONGE/ZENINO INVITENT CECCARELLI

/POURQUERY / GARAY – #CZ6FESTIVAL BAISER SALE. Un spectacle à la date du 2023-03-23 à 21:30 (2023-03-23 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959 Thomas de Pourquery sax, Minino Garay percus, André Ceccarelli batterie, Mario Canonge piano, Michel Zenino cbasse Tout commence en 2005 avec Mario Canonge et Michel Zenino en duo tous les mercredis à 19h au Baiser Salé. Puis, le CZ Festival pour provoquer des rencontres surprenantes et inattendues telles que celles d’aujourd’hi avec Minino Garay, Thomas de Pourquery ; André Ceccarelli ! Depuis plus de 30 ans Minino Garay fait danser des mots rares d’une voix profonde, tendre, sensuelle. Nommé Instrumentaliste de 2022 dans la catégorie percussionniste par Jazz Magazine, Minino Garay est la figure d’une musique inclassable et éclectique ! André Ceccarelli est une légende ! Sa renommée a largement dépassé les frontières de l’hexagone : une carrière aux Etats-Unis aux côtés de Chick Corea en 1979, une tournée avec Dee Dee Bridgewater en 1987 ou encore son Trio Sud aux côtés de Sylvain Luc et Jean-Marc Jafet… Dédé Ceccarelli a enregistré plus de 1000 disques (Stan Getz, Charles Aznavour, Claude Nougaro, Brad Mehldau, Tina Turner…). Son swing terrassant et son incroyable vélocité rejoignent le casting de cette belle soirée ! Élu meilleur musicien de 2022 par l’Académie du Jazz en mars dernier, Thomas de Pourquery est sur tous les fronts du jazz depuis plus de vingt ans. Le Jeune saxophoniste chanteur que nous accueillions dans les années 90 avec Emile Parisien, fait exploser les frontières entre jazz, rock progressif, pop ouvragée, funk psychédélique, musique contemporaine, électronique ou africaine. Les influences ne manquent pas pour définir le talent du musicien au groove puissant et moderne ! CZ Festival #6 Le CZ Festival est un mélange d’artistes, de générations, de styles avec des rencontres humaines, musicales, surprenantes et inattendues ! Tout commence avec le duo jazz de Mario Canonge et Michel Zenino, un rendez-vous infaillible tous les mercredis à 19h au Baiser Salé. Puis, le CZ Festival est né pour former une véritable osmose musicale ! Impossible pour le Baiser Salé de résister à cet événement… Surtout lorsque l’on voit des grands noms du jazz français comme André Ceccarelli, des artistes aussi libres et engagés que Minino Garay mais aussi des étoiles montantes du jazz de demain telles que Tilo Bertholo embellir le festival de Mario Canonge & Michel Zenino ! André Ceccarelli, Mario Canonge, Minino Garay, Thomas De Pourquery, Michel Zenino André Ceccarelli, Mario Canonge, Minino Garay, Thomas De Pourquery, Michel Zenino

Votre billet est ici

BAISER SALE PARIS 58, RUE DES LOMBARDS Paris

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959

Thomas de Pourquery sax, Minino Garay percus, André Ceccarelli batterie, Mario Canonge piano, Michel Zenino cbasse





Tout commence en 2005 avec Mario Canonge et Michel Zenino en duo tous les mercredis à 19h au Baiser Salé. Puis, le CZ Festival pour provoquer des rencontres surprenantes et inattendues telles que celles d’aujourd’hi avec Minino Garay, Thomas de Pourquery ; André Ceccarelli !

Depuis plus de 30 ans Minino Garay fait danser des mots rares d’une voix profonde, tendre, sensuelle. Nommé Instrumentaliste de 2022 dans la catégorie percussionniste par Jazz Magazine, Minino Garay est la figure d’une musique inclassable et éclectique !

André Ceccarelli est une légende ! Sa renommée a largement dépassé les frontières de l’hexagone : une carrière aux Etats-Unis aux côtés de Chick Corea en 1979, une tournée avec Dee Dee Bridgewater en 1987 ou encore son Trio Sud aux côtés de Sylvain Luc et Jean-Marc Jafet… Dédé Ceccarelli a enregistré plus de 1000 disques (Stan Getz, Charles Aznavour, Claude Nougaro, Brad Mehldau, Tina Turner…). Son swing terrassant et son incroyable vélocité rejoignent le casting de cette belle soirée !

Élu meilleur musicien de 2022 par l’Académie du Jazz en mars dernier, Thomas de Pourquery est sur tous les fronts du jazz depuis plus de vingt ans. Le Jeune saxophoniste chanteur que nous accueillions dans les années 90 avec Emile Parisien, fait exploser les frontières entre jazz, rock progressif, pop ouvragée, funk psychédélique, musique contemporaine, électronique ou africaine. Les influences ne manquent pas pour définir le talent du musicien au groove puissant et moderne !

CZ Festival #6

Le CZ Festival est un mélange d’artistes, de générations, de styles avec des rencontres humaines, musicales, surprenantes et inattendues !

Tout commence avec le duo jazz de Mario Canonge et Michel Zenino, un rendez-vous infaillible tous les mercredis à 19h au Baiser Salé. Puis, le CZ Festival est né pour former une véritable osmose musicale ! Impossible pour le Baiser Salé de résister à cet événement… Surtout lorsque l’on voit des grands noms du jazz français comme André Ceccarelli, des artistes aussi libres et engagés que Minino Garay mais aussi des étoiles montantes du jazz de demain telles que Tilo Bertholo embellir le festival de Mario Canonge & Michel Zenino !

.33.0 EUR33.0.

Votre billet est ici