Canonge/Zenino – Duo Jazz Le Baiser Salé Paris, 8 février 2023, Paris.

Le mercredi 26 juillet 2023

de 20h00 à 22h00

Le mercredi 19 juillet 2023

de 20h00 à 22h00

Le mercredi 12 juillet 2023

de 20h00 à 22h00

Le mercredi 05 juillet 2023

de 20h00 à 22h00

Le mercredi 28 juin 2023

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. payant Tarif : 20 EUR

Depuis 17 ans, le Baiser Salé vous donne un rendez-vous hebdomadaire… Mario Canonge et Michel Zenino vous offre un spectacle sans pareil… à voir et revoir sans limite !

Tous les mercredis depuis bientôt 17 ans, la magie opère au Baiser Salé… Mario Canonge et Michel Zenino en duo piano/contrebasse, revisitent les standards du répertoire. La formule peut sembler banale, mais ce pari risqué est réussi ! La stature de Michel Zenino accompagné de sa contrebasse impressionne, il plaisante avec son instrument et jamais ne sourcille. Mario Canonge au piano, est sans doute l’un des plus grands représentants de la musique caribéenne : son jeu, sa vélocité et son allure sont de renom. L’un joue quelques notes, puis l’autre acquiesce et l’accompagne… le Duo Jazz s’agite !

Le public est vivement convié à ce rendez-vous, témoin d’un dialogue entre deux grands musiciens du jazz !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.lebaisersale.com/

