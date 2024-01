Canon : Rugby, l’école de la vie avec le Young People Programme La Serre Wangari, Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine, lundi 29 janvier 2024.

Du 29 janvier au 9 février 2024, à la Serre Wangari à Saint-Ouen-sur-Seine, se tiendra l’exposition « Rugby, l’école de la vie ».

Cette exposition, gratuite et ouverte à tous, dévoile 40 photographies prises par 20 jeunes habitants de Saint-Ouen-sur-Seine âgés entre 12 et 14 ans, dans le cadre du « Canon Young People Programme ».

Cette initiative est déployée par le groupe Canon depuis 2015 dans les pays de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, et permet à des jeunes de s’exprimer en images sur des sujets en relation avec les 17 objectifs de Développement Durable des Nations Unies qui leur tiennent à cœur, et sur lesquels ils souhaitent apporter de véritables changements.

L’édition 2023/2024 du « Canon Young People Programme » de Canon France a été réalisée en partenariat avec l’association Ça Bouge Grave, la photoreporter Axelle de Russé, le club Red Star Rugby et la ville de Saint-Ouen-sur-Seine.

Lancée le 16 septembre dernier, l’édition 2023/2024 de l’opération « Young People Programme » de Canon France a pour objectif de promouvoir le pouvoir de l’image et de la photographie pour mettre en œuvre des changements durables auprès des jeunes, sur la thématique des valeurs de l’éducation, correspondant à l’objectif de Développement Durable n° 4 des Nations Unies : « Assurer à tous une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ». Dans le cadre de son partenariat avec la Coupe du Monde de Rugby 2023 dont Canon était Fournisseur Officiel, Canon France a ainsi proposé à ces jeunes participants de raconter en images ce thème de l’éducation, illustré par le rugby.

Accompagné par l’association audonienne Ça Bouge Grave, la photoreporter Axelle de Russé ainsi que le club Red Star Rugby et la ville de Saint-Ouen-sur-Seine, Canon France a ainsi permis à 20 jeunes habitants des quartiers prioritaires de la ville de participer à cette initiative. Pendant plusieurs mois, ils ont été formés aux bases de la photographie ainsi que sur la façon dont ils pouvaient raconter en images leur reportage. Ces ateliers leur ont par ailleurs permis de découvrir l’importance des valeurs de l’éducation dans le sport plus généralement et le rugby en particulier.

Ces jeunes participants ainsi que des jeunes joueurs du Red Star Rugby de Saint-Ouen-sur-Seine ont par ailleurs été conviés à visiter le siège de Canon France (rue Emile Borel, 75017 Paris, Porte de Saint Ouen) pour découvrir le monde de l’image et du document. Canon les a également invités à passer un moment privilégié avec une légende du rugby, Philippe SELLA, Ambassadeur de Canon France lors de la Coupe du Monde de Rugby 2023. Ils ont aussi pu vivre le match France-Italie du 6 octobre dans une fan zone lors de la Coupe du Monde du Rugby.

Ce dispositif « Canon Young People Programme » a permis de sensibiliser ces jeunes à cette thématique fondamentale de l’éducation. En se plongeant dans le monde du rugby, les 20 jeunes participants l’ont observé sous toutes ses coutures, et sans doute magnifié à travers l’objectif de leurs appareils photo.

La Serre Wangari, Saint-Ouen-sur-Seine 12 Rue Albert Dhalenne, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine Grand Parc des Docks Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis