Canoë-Trophy, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Bischwiller.

Bischwiller Bas-Rhin Bischwiller

EUR Vous aimez le sport, l’aventure et l’esprit d’équipe, ce défi est pour vous.

Les différents circuits vous feront passer par des endroits sournois et accidentés mais en même temps insolites et verdoyants. Vous traverserez les communes de Bischwiller, Rohrwiller, Drusenheim, Oberhoffen et Kaltenhouse.

Alors, à vos baskets, rames et guidons, c’est parti !

Raid nature par équipe de 3 : course à pied (7.2 Km), canoë (6 Km) et VTT (28 Km). Equipes féminines, masculines et mixtes.

Informations et Inscription en ligne sur www.bischwiller.com à partir de 18 ans.

+33 3 88 53 99 30

