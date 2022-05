CANOË SYMPA

CANOË SYMPA, 4 juillet 2022, . CANOË SYMPA

2022-07-04 – 2022-07-04 La balade “Canoë sympa guidée” débute au cœur du village de Machecoul.

La navigation sur le Falleron permet de s’éloigner tranquillement du centre-ville pour retrouver la tranquillité du marais.

Ses prairies, ses oiseaux typiques, les nombreux canaux de part et d’autres du parcours font prendre conscience du travail réalisé par nos ancêtres pour aménager ce marais ! Une balade pour tous, entre amis ou en famille ! Rendez-vous, 10 min avant le départ au camping La Rabine (allée de la Rabine, 44270 Machecoul).

Sur réservation obligatoire et sous condition d’un nombre suffisant de participants.

dernière mise à jour : 2022-05-11

