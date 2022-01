Canoë Sympa en version guidée 49 rue de Verdun 85300 Sallertaine Sallertaine Catégories d’évènement: Sallertaine

du dimanche 1 mai au mardi 31 mai

Au départ de Sallertaine, la balade Canoë Sympa Guidée débute par une courte déambulation commentée dans les ruelles de l’ancienne île pour découvrir son histoire et la transformation de son paysage au fil des siècles. Vous embarquez ensuite en canoë en longeant les anciens rivages. Le guide vous accompagne pour poursuivre votre découverte du marais. Des paysages et des vues de toute beauté…

Rendez-vous, 10 min avant le départ à l’accueil de « La Route du Sel », au centre de Sallertaine. Tarifs réduits disponibles en réservant sur le site internet de la Route du Sel avec le code « NATURE22 ».

