Sallertaine 49 rue de Verdun 85300 Sallertaine Sallertaine Canoë sympa au coeur du marais breton-vendéen 49 rue de Verdun 85300 Sallertaine Sallertaine Catégorie d’évènement: Sallertaine

Canoë sympa au coeur du marais breton-vendéen 49 rue de Verdun 85300 Sallertaine, 1 mai 2021-1 mai 2021, Sallertaine. Canoë sympa au coeur du marais breton-vendéen

du samedi 1 mai au mardi 4 mai à 49 rue de Verdun 85300 Sallertaine

Au départ de Sallertaine, la balade Canoë Sympa guidée débute par une courte déambulation commentée dans les ruelles de l’ancienne île pour découvrir son histoire et la transformation de son paysage au fil des siècles. Vous embarquez ensuite en canoë en longeant les anciens rivages. Des paysages et des vues de toute beauté… Départs : Rendez-vous, 10 min avant le départ à l’accueil de « La Route du Sel », au centre de Sallertaine, tous les jours. Durée de la ballade : Environ 2 heures

Réservation obligatoire et sous condition d’un nombre suffisant de participants. Adultes (+12ans) : 19,50€ // 6 – 12 ans : 10,00 € // 3-5 ans : 5,00€

La Route du Sel – Pays de la Loire Grandeur Nature 49 rue de Verdun 85300 Sallertaine 49 rue de Verdun 85300 Sallertaine Sallertaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-01T14:00:00 2021-05-01T16:30:00;2021-05-02T14:00:00 2021-05-02T16:30:00;2021-05-03T14:00:00 2021-05-03T16:30:00;2021-05-04T14:00:00 2021-05-04T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Sallertaine Autres Lieu 49 rue de Verdun 85300 Sallertaine Adresse 49 rue de Verdun 85300 Sallertaine Ville Sallertaine