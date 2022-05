CANOË PIQUE NIQUE AU CRÉPUSCULE, 5 juillet 2022, .

CANOË PIQUE NIQUE AU CRÉPUSCULE

2022-07-05 – 2022-07-05

EUR Départ en fin d’après-midi en direction du Potager de Pauline pour un marché de fruits et légumes bio.

Pause au four à Chaux pour un pique-nique (non fourni) avant un retour au crépuscule vers la point de départ.

Profitez de la douceur d’une soirée d’été pour découvrir les mystères crépusculaires du marais breton-vendéen.

Au départ du camping de la Rabine, voguez vers le potager de Pauline pour une pause Marché de légumes et fruits bio !

Le plein fait, quelques pas et nous arrivons au four à chaux pour une pause pique-nique.

Un apéritif vous est offert par la Route du Sel. Apportez votre panier-repas.

Sur le chemin du retour, la nature s’endort, appréciez le calme de ce moment propice pour rencontrer les animaux du marais…

Rendez-vous, 10 min avant le départ au camping La Rabine, allée de la Rabine, 44270 Machecoul.

Sur réservation obligatoire et sous condition d’un nombre suffisant de participants.

Âge requis minimum pour la balade : 3 ans

Durée : 4h30 environ

​Apéritif offert par la Route du Sel – Apporter son pique-nique

Une ambiance privilégiée…avec halte au marché de fruits et légumes bio de Pauline et pique-nique au four à chaux

Départ en fin d’après-midi en direction du Potager de Pauline pour un marché de fruits et légumes bio.

Pause au four à Chaux pour un pique-nique (non fourni) avant un retour au crépuscule vers la point de départ.

Profitez de la douceur d’une soirée d’été pour découvrir les mystères crépusculaires du marais breton-vendéen.

Au départ du camping de la Rabine, voguez vers le potager de Pauline pour une pause Marché de légumes et fruits bio !

Le plein fait, quelques pas et nous arrivons au four à chaux pour une pause pique-nique.

Un apéritif vous est offert par la Route du Sel. Apportez votre panier-repas.

Sur le chemin du retour, la nature s’endort, appréciez le calme de ce moment propice pour rencontrer les animaux du marais…

Rendez-vous, 10 min avant le départ au camping La Rabine, allée de la Rabine, 44270 Machecoul.

Sur réservation obligatoire et sous condition d’un nombre suffisant de participants.

Âge requis minimum pour la balade : 3 ans

Durée : 4h30 environ

​Apéritif offert par la Route du Sel – Apporter son pique-nique

dernière mise à jour : 2022-05-11 par