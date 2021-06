Canoë nocturne Sélestat, 20 août 2021-20 août 2021, Sélestat.

Canoë nocturne 2021-08-20 – 2021-08-20

Sélestat Bas-Rhin

EUR Pagayer dans le silence de la nuit, se sentir fébrile et effarouché par les sons environnant, profiter d’un ciel clair et étoilé. Parcours d’Illhaeusern à Sélestat by night. Pause jus de pommes lors de la balade. Trajet aller avec la camionnette du club.

Canoë en nocturne pour profiter de la nature silencieuse, pause jus de pommes en cours de descente, à partir de 7 ans

+33 3 88 58 87 20

Pagayer dans le silence de la nuit, se sentir fébrile et effarouché par les sons environnant, profiter d’un ciel clair et étoilé. Parcours d’Illhaeusern à Sélestat by night. Pause jus de pommes lors de la balade. Trajet aller avec la camionnette du club.

dernière mise à jour : 2021-06-24 par