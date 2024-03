CANOË NATURE SUR L’ETANG DE LA RIVIERETTE Portiragnes, mercredi 24 avril 2024.

Découverte nature inédite le site Natura 2000 de la Maïre !

Très jolie balade deux-temps le matin, balade pédestre autour du cordon dunaire de la Maïre et de ses hôtes… Découverte de la laisse de mer, de la végétation marine et d’un dispositif de protection des oiseaux nicheurs. L’après-midi, balade en canoë sur l’étang de la Riviérette au plus près des oiseaux !

Prévoir le pique-nique

Ce site exceptionnel, qui s’étend entre plages, dunes et étangs est le lieu de nidification idéal pour de nombreux oiseaux. En compagnie d’un guide spécialisé, vous apprécierez la biodiversité remarquable de cet espace sansouïres, prés-salés, fleurs du bord de mer… Une découverte en deux-temps en matinée, balade pédestre autour du cordon dunaire de la Maïre, vous comprendrez le rôle et l’intérêt de la laisse de mer, découvrirez la végétation marine et un dispositif de protection des oiseaux nicheurs des plages ! L’après-midi, balade en canoë sur l’étang de la riviérette au plus près des oiseaux !

Prêt du matériel d’observation

Activité accompagnée

#ESCAPADES 9 9 EUR.

Avenue de la Grande Maïre

Parking Rivierette

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie

