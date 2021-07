Saint-Malô-du-Bois Saint Malo Du Bois Saint-Malô-du-Bois, Vendée Canoë et contes Saint Malo Du Bois Saint-Malô-du-Bois Catégories d’évènement: Saint-Malô-du-Bois

6 – Nos intentions pédagogiques Objectifs généraux Objectifs opérationnels Moyens Évaluation Proposer un cadre de vie de vacances pour se dépayser -laisser à chacun la possibilité de se reposer selon ses besoins -permettre la réalisation d’activités que les enfants ne font pas au quotidien -mettre à profit l’environnement du lieu de séjour – réveil échelonné – temps calmes après le déjeuner -proposer des activités de découvertes du milieu -permettre aux enfants de rencontrer les autres enfants et adultes du lieu de séjour dans la mesure du possible avec le protocole sanitaire en vigueur -les enfants se sentent-ils fatigués à la fin du séjour -le temps calme était-il respecté ? Pertinent ? -les enfants ont-ils découvert de nouvelles activités ? -les enfant ont-ils été à l’aise dans cet environnement ? -des rencontres ont-elles eu lieu avec d’autres groupes ? -les enfant ont-ils communiqué facilement avec les autres adultes ? Permettre l’apprentissage de la vie en collectivité, de l’autonomie, de la prise de responsabilité -permettre aux enfants de s’impliquer dans l’organisation de leurs vacances -intégration et respect des règles de vie -les enfants gèrent seuls leur temps libre -les règles de vie sont élaborées et mises en place avec les enfants (outils visuels) -participation (responsabilisation) à la vie quotidienne -apprendre à gérer ses affaires personnelles -permettre aux enfants de proposer des activités -mise en place d’une régie d’enfant avec accès libre au matériel -permettre aux enfants de se reposer ou jouer librement pendant les temps libres -les règles de vie ont-elles été respectées ? a-t-on dû refaire un/des points pendant le séjour ? -tous les enfants se sont ’ils investis ? Etaient-ils volontaires dans la participation de la vie quotidienne ? -est ce qu’il y a eu des pertes (affaires des enfants) ? -les enfants ont-ils été source de proposition ? -le matériel en accès libre a-t-il été respecté ? les enfants se le sont-ils approprié ? – les enfants ont-ils profité des temps libres pour se reposer ou jouer librement ? Se sont-ils auto gérée pendant ce temps ? Découvrir pleinement et avec plaisir le thème et le lieu du séjour -s’imprégner de l’environnement qui nous entoure -Découvrir l’univers du littoral -s’immerger dans le monde des aventuriers -sensibiliser les enfants à ce qui les entoure en mettant en exergue leur sensations (olfactives, sensorielles, émotions…) -proposer des activités en lien avec le thème -permettre aux enfants de découvrir l’environnement qui les entoure -Comprendre par le biais du jeu le thème -laisser du matériel à disposition des enfants pour susciter l’envie d’essayer par soi-même -ne pas faire à la place de l’enfant, et valoriser ses actions -les enfants ont-ils acquis de nouvelles connaissances -ont-ils été source de proposition ? -se sont-ils intéressés à l’environnement qui les entoure ? -les animateurs ont-ils remarqué que les enfants essayaient par eux-mêmes ?

