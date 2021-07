Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon, Loire-Atlantique CANOË – DESCENTE DE LA LOIRE (COULEURS PARASOL) Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon Catégories d’évènement: Ancenis-Saint-Géréon

Loire-Atlantique

CANOË – DESCENTE DE LA LOIRE (COULEURS PARASOL) Ancenis-Saint-Géréon, 24 août 2021, Ancenis-Saint-Géréon. CANOË – DESCENTE DE LA LOIRE (COULEURS PARASOL) 2021-08-24 18:00:00 – 2021-08-24 20:30:00

Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique Prévoir des chaussures fermées et savoir nager 50 m.

Tout public à partir de 12 ans (possibilité entre 6 et 12 ans, si accompagné d’un adulte) – 2,50€ en chèque ou espèces Une autorisation parentale à remplir sur place est nécessaire pour les mineurs ainsi que la carte d’identité d’un parent. Cette animation de Couleurs Parasol est idéale pour profiter de la Loire en été. Descendez la Loire au départ d’Ancenis. Prévoir des chaussures fermées et savoir nager 50 m.

Tout public à partir de 12 ans (possibilité entre 6 et 12 ans, si accompagné d’un adulte) – 2,50€ en chèque ou espèces Une autorisation parentale à remplir sur place est nécessaire pour les mineurs ainsi que la carte d’identité d’un parent. dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Ancenis-Saint-Géréon, Loire-Atlantique Autres Lieu Ancenis-Saint-Géréon Adresse Ville Ancenis-Saint-Géréon lieuville 47.36655#-1.17367