Nièvre A la découverte des traces du castor et de la loutre Canoë Club Nivernais Nevers, 22 juillet 2023, Nevers. A la découverte des traces du castor et de la loutre Samedi 22 juillet, 09h00 Canoë Club Nivernais Sur inscription Le castor et la loutre vivent à deux pas de la ville mais sauriez-vous décelez leur présence ? Découvrez ces deux espèces de façon ludique tout en décendant la Loire à bord d’un canoë !

Activitée proposée par la MELA

(Prévoir des vêtements de rechange) Canoë Club Nivernais 10 Quai de Médine, Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « mela58@sfr.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0783822519 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

