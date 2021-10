Cannibale + Music on Hold Salle Cassin, 5 février 2022, Houilles.

Cannibale + Music on Hold

Salle Cassin, le samedi 5 février 2022 à 20:30

LE CONCERT ———- Après une année de silence imposé côté live, le label Born Bad Records porté par Jean-Baptiste Guillot, a souhaité mettre en avant l’ensemble de ses artistes sous la forme d’une tournée-anniversaire. Au programme de cette soirée, deux groupes à découvrir de toute urgence : Cannibale, un quintet normand de rock world, et Music on Hold, trio de slacker pop ### CANNIBALE Encore inconnus sur la carte du rock, les Français de Cannibale doivent leur nom au fait qu’ils pratiquent « une sorte de garage réunionnais » où la moiteur tropicale du groove bouffe lentement toutes les idées reçues sur ce que devrait être une sortie Born Bad (des Blousons noirs écoutant Johnny, mais attendez, on va y revenir). Si cannibalisme il y a sur « No Mercy of Love », c’est donc plus en référence aux rythmes caribéens qu’on entend parfois, ainsi qu’à ce psyché de cambrousse, qui font de ce premier album une sorte d’anomalie au pays des 35 heures. ### MUSIC ON HOLD « Waiting for the sun »… Une posture d’attente que n’aura pas eue le trio parisien en signant avec le label Born Bad. La bande de MUSIC ON HOLD est en effet, simplement arrivée avec sa démo sous le coude, remplie de soleil contagieux, de verbe volubile mis en valeur par d’agiles mélodies… Il n’en faut parfois pas beaucoup plus pour convaincre et la comparaison avec la bande à Morrison s’arrête donc bien là.

Réservation nécessaire. Tarif plein : 11€ / Tarif réduit : 9€ / Taif jeune : 7€

Plateau anniversaire Born Bad Records – concert rock

Salle Cassin 1 rue Jean-Mermoz, 78800 Houilles Houilles Yvelines



2022-02-05T20:30:00 2022-02-05T22:00:00