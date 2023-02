CANNIBAL CORPSE + DARK FUNERAL + INGESTED + STORMRULER L’ANTIPODE MJC RENNES, 21 mars 2023, RENNES.

CANNIBAL CORPSE + DARK FUNERAL + INGESTED + STORMRULER L’ANTIPODE MJC RENNES. Un spectacle à la date du 2023-03-21 à 19:00 (2023-03-18 au ). Tarif : 31.2 à 31.2 euros.

GARMONBOZIA ( 2-1065607 / 3-1065608) présente Après trente-quatre ans d’existence et une période frustrante de Covid-19, CANNIBAL CORPSE a toujours la même envie de partir en tournée qu’à ses débuts. Améliorant sans cesse le genre qu’ils ont contribué à définir, le groupe revient en 2021 avec « Violence Unimagined », digne successeur de « Red Before Black » sorti en 2017 et qui s’imposait alors comme l’un des points forts de leur carrière. Il n’a pas été facile d’y donner suite, mais CANNIBAL CORPSE a réussi à relever le défi une fois de plus. Pas besoin d’aller plus loin que son titre pour comprendre ce que nous réserve ce quinzième opus infernal : un Death Metal de pointe, joué avec passion et d’une précision à couper le souffle. A l’occasion de cette tournée européenne, ils seront en compagnie de DARK FUNERAL, formation incontournable de Black Metal fondée par le légendaire Lord Ahriman, INGESTED et leur Brutal Death et le duo Black Metal STORMRULER.Accès au concert à partir de 6 ans. Gratuit pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un parent détenteur d’une place, dans la limite des places disponibles. N° téléphone accès PMR : 02 99 67 32 12 Cannibal Corpse, Dark Funeral Cannibal Corpse, Dark Funeral

Votre billet est ici

L’ANTIPODE MJC RENNES RENNES 2, rue André Trasbot Ille-et-Vilaine

GARMONBOZIA ( 2-1065607 / 3-1065608) présente

Après trente-quatre ans d’existence et une période frustrante de Covid-19, CANNIBAL CORPSE a toujours la même envie de partir en tournée qu’à ses débuts. Améliorant sans cesse le genre qu’ils ont contribué à définir, le groupe revient en 2021 avec « Violence Unimagined », digne successeur de « Red Before Black » sorti en 2017 et qui s’imposait alors comme l’un des points forts de leur carrière. Il n’a pas été facile d’y donner suite, mais CANNIBAL CORPSE a réussi à relever le défi une fois de plus. Pas besoin d’aller plus loin que son titre pour comprendre ce que nous réserve ce quinzième opus infernal : un Death Metal de pointe, joué avec passion et d’une précision à couper le souffle. A l’occasion de cette tournée européenne, ils seront en compagnie de DARK FUNERAL, formation incontournable de Black Metal fondée par le légendaire Lord Ahriman, INGESTED et leur Brutal Death et le duo Black Metal STORMRULER.

Accès au concert à partir de 6 ans. Gratuit pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un parent détenteur d’une place, dans la limite des places disponibles.

N° téléphone accès PMR : 02 99 67 32 12

.31.2 EUR31.2.

Votre billet est ici