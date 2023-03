Sortie ornithologique sur la ferme Cannevé 44350 Guerande, 27 avril 2023, Guérande.

Sortie ornithologique sur la ferme avec l’association Paysans de Nature à laquelle nous sommes adhérents.

L’association Paysans de Nature a pour objet de favoriser la défense et la production de biodiversité sauvage en mettant les espaces et espèces sauvages au cœur des préoccupations des paysannes, paysans, autres habitantes et habitants des territoires.

Accès libre.

Cannevé 44350 Guerande
Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-27T14:00:00+02:00 – 2023-04-27T16:00:00+02:00

NATURE Y|FERMELAITPRESVERTS|SORTIEORNITHOGUERANDE270423