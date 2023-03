(En)quête sauvage ! Cannevé 44350 Guerande, 2 avril 2023, Guérande.

(En)quête sauvage ! Dimanche 2 avril, 14h00 Cannevé 44350 Guerande Participation: 0

Au programme :

Dès 14h : accueil, exposition pédagogique renard et blaireau, coin lecture d’ouvrages « nature », jeux de société, atelier dessin, quiz biodiversité

À 16h : focus découverte du blaireau et du putois d’Europe, et présentation d’un parcours de soins d’un animal sauvage en détresse

À 17h15 : sortie « sur les traces et indices », au sein de la ferme et ses lieux enchanteurs pour la biodiversité

À 14h45 et 18h : diffusion d’un épisode de la série naturaliste « Des bêtes et des sorcières, les mystères de la forêt », réalisé par Dominique Hennequin et produit par Nomades TV et Arte.

Accès libre et sans réservation.

Cannevé 44350 Guerande
Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire
06 24 85 67 27
06 71 74 50 44
leadamien@fermelaitpresverts.fr
https://fermelaitpresverts.fr/
https://www.labaule-guerande.com/en-quete-sauvage-guerande.html

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:45:00+02:00

