Visite guidée avec explications sur le fonctionnement général de la ferme, passage en salle de traite pendant la traite, dégustation des produits de la ferme et montée dans le tracteur.

Prévoir des vêtements adaptés.

inscription : https://fermelaitpresverts.fr/nos-prestations-a-la-ferme-visite/

