Cannes Yachting Festival La Croisette Cannes Catégories d’Évènement: 06414

Cannes

Cannes Yachting Festival La Croisette, 12 septembre 2023, Cannes . Cannes Yachting Festival CS 30051 La Croisette Palais des Festivals et des Congrès de Cannes Cannes 06414 La Croisette CS 30051

2023-09-12 10:00:00 10:00:00 – 2023-09-17

La Croisette CS 30051

Cannes

06414 Premier salon de la saison nautique, le Yachting Festival est le plus important rendez-vous nautique à flots d’Europe. cannes@rxglobal.com http://www.cannesyachtingfestival.com/ La Croisette CS 30051 Cannes

dernière mise à jour : 2022-09-28 par

Détails Catégories d’Évènement: 06414, Cannes Autres Lieu Cannes Palais des Festivals et des Congrès de Cannes Adresse Cannes 06414 La Croisette CS 30051 Ville Cannes lieuville La Croisette CS 30051 Cannes Departement 06414

Cannes Palais des Festivals et des Congrès de Cannes Cannes 06414 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cannes /

Cannes Yachting Festival La Croisette 2023-09-12 was last modified: by Cannes Yachting Festival La Croisette Cannes Palais des Festivals et des Congrès de Cannes 12 septembre 2023 06414 CS 30051 La Croisette Palais des Festivals et des Congrès de Cannes Cannes 06414 La Croisette Cannes

Cannes 06414