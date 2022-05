Cannes: Le 1er NFT Movie Festival . Cannes Catégorie d’évènement: Cannes

Cannes: Le 1er NFT Movie Festival ., 20 mai 2022, Cannes. Cannes: Le 1er NFT Movie Festival . L’événement incontournable NFT Movie, Blockchain se déroulera à Cannes, dans le sud de la France, pendant le Festival du film de Cannes, le vendredi 20 mai 2022. Il est organisé par WAGAS (l’accélérateur mondial de croissance dans le domaine des sciences avancées, s’associe à Damove, sa société sœur, acteur prometteur dans le domaine des NFT). L’objectif est de réunir à Cannes les communautés NFT et les investisseurs du monde entier pour échanger des idées, explorer l’avenir , lever des fonds et aider les participants à établir de précieuses connexions . La journée sera rythmée par des discours, des ateliers, du réseautage et des ventes aux enchères. L’artiste azuréen FLORENT BOISARD offre deux NFTs bottles “ART is the ANTIDOTE” personnalisées pour les associations de la vente caritative. L’événement sera également diffusé en direct sur Decentraland pour tous les participants qui ne peuvent pas se rendre à Cannes, combinant un réseautage hors ligne de haut niveau et une expérience métaverse globale. Pour la partie détente, les participants pourront profiter d’une salle de jeux et d’une after-party. Contact et inscriptions Blockchain NFT Contact de l’artiste flbart@yahoo.com

Contact et inscriptions
Contact de l'artiste flbart@yahoo.com

Lieu Cannes festival
Adresse Inscription en ligne
Ville Cannes
Site : https://wagas-group.com/blockchain-nft/

