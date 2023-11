Les Ballets de Monte-Carlo – Roméo et Juliette – J.C Maillot GRAND AUDITORIUM – P. DES FESTIVALS, 11 février 2024, CANNES.

Les Ballets de Monte-Carlo – Roméo et Juliette – J.C Maillot GRAND AUDITORIUM – P. DES FESTIVALS. Un spectacle à la date du 2024-02-11 à 18:00 (2024-02-11 au ). Tarif : 32.0 à 50.0 euros.

SEMEC PALAIS DES FESTIVALS (L2-1078987/3-1078989) présente : ce spectacle. Palais des Festivals – Grand Auditorium DANSE SOUS LA PRÉSIDENCE DE S.A.R. LA PRINCESSE DE HANOVRE LES BALLETS DE MONTE-CARLO JEAN-CHRISTOPHE MAILLOT ROMÉO ET JULIETTE Présenté pour la première fois en décembre 1996, le Roméo et Juliette de Jean-Christophe Maillot crée l’événement et connait le succès sur tous les continents. Devenu depuis son ballet narratif emblématique, il est inscrit au répertoire de 7 grandes compagnies internationales. Plus de 25 ans plus tard l’œuvre n’a pas pris une ride et l’on reste subjugué par ce ballet expressionniste dont le propos, le style et l’esthétique résonnent éminemment actuels. Pour ce ballet a forte identité cinématographique, le chorégraphe a « changé la focale » du récit shakespearien : le conflit des Capulet et Montaigu n’est ici qu’un filigrane au propos, alors que la partition chorégraphique nous conte une passion lumineuse marquée par les affres d’un destin contraire. Frère Laurent, artisan involontaire du drame, guide le récit tout au long de la pièce. Lumineuse passionata, sa Juliette est le cœur d’un corps de ballet qui déploie une danse puissante a l’éloquence cinématographique. In returning to his emblematic Roméo et Juliette, more than 25 years after its creation, Jean-Christophe Maillot demonstrates all the timelessness and strength of its universal conviction. The aesthetic power and expressiveness of this choreographic score has not aged a day. His decision to highlight the tale’s romantic drama over the fabric of the initial social and political conflict illuminates this ballet with an irresistible dose of passion. A neo-classical monument with a confusing modernity and all the charm of a new discovery. Chorégraphie Jean-Christophe Maillot D’après William Shakespeare Musique Sergueï Prokofiev Scénographie Ernest Pignon-Ernest Costumes Jérôme Kaplan Lumières Dominique Drillot Pièce pour 30 danseurs L’Obs Ce ballet réapparaît aussi beau que lors de sa création… On découvre que tout, chorégraphie, décors, costumes, lumières, y demeure d’une beauté parfaite, d’une harmonieuse intelligence. Sortir Une chorégraphie qui perturbe les codes de la danse classique dans ce qu’elle a de plus traditionnel, mais qui conserve son élan, son énergie et sa grâce intemporelle. Les Ballets de Monte-Carlo

GRAND AUDITORIUM – P. DES FESTIVALS CANNES ESPLANADE GEORGES POMPIDOU 6400

