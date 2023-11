Aznavour 100 Ans – Célébration du Centenaire de Charles Aznavour GRAND AUDITORIUM – P. DES FESTIVALS, 4 février 2024, CANNES.

SEMEC PALAIS DES FESTIVALS (L2-1078987/3-1078989) présente : ce spectacle. Palais des Festivals – Grand Auditorium CONCERT • LA FONDATION AZNAVOUR PRÉSENTE AZNAVOUR CLASSIQUE 100e ANNIVERSAIRE 2024 marquera le 100e anniversaire de la naissance de Charles Aznavour. A cette occasion et dans le cadre de la semaine de l’Arménie, la Fondation Aznavour crée l’événement. Les plus célèbres chansons de l’auteur, compositeur, interprète et comédien (1924-2018), ont été réunies et arrangées pour l’orchestre symphonique et composeront le jubilé de l’artiste légendaire. La soirée sera composée de suites orchestrales avec la participation de Kristina Aznavour qui interprètera quelques chansons parmi les plus emblématiques de l’artiste. La Fondation Aznavour, créée par Charles Aznavour et son fils Nicolas Aznavour, qui, au-delà de préserver et promouvoir son patrimoine, vise à poursuivre le développement et la mise en œuvre de ses projets éducatifs, culturels et sociaux initiés par l’artiste, notamment en Arménie et dans le monde. SEMAINE CULTURELLE DE L’ARMÉNIE Dans une volonté partagée de diffusion de la création artistique arménienne, cette semaine culturelle est née de la rencontre entre Monsieur David Lisnard, Maire de Cannes et Madame Hasmik Tolmajian, ambassadrice d’Arménie en France. Elle formule le vœu de présenter des manifestations pluridisciplinaires entre tradition et contemporanéité mêlant le cinéma, la musique, la danse, le théâtre, le patrimoine, la cuisine ou encore des conférences animées par des spécialistes reconnus. Une évasion en Arménie pour tous ! 2024 marks the 100th anniversary of the birth of Charles Aznavour. On this occasion and as part of the Armenian Week, the Aznavour Foundation intends to make a splash. The most famous songs from this author, composer, performer and actor (1924-2018) have been selected and arranged for symphony orchestra, composing this legendary artist’s jubilee. Part of the proceeds from the sale of tickets will be donated to the Aznavour Foundation in support of social projects. As such, by participating in this concert, you’ll be contributing to Charles Aznavour’s humanitarian mission. Direction Philippe Béran Avec l’Orchestre national de Cannes Piano Erik Berchot, pianiste de Charles Aznavour durant plusieurs années Soliste Kristina Aznavour

