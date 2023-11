Break the Floor International GRAND AUDITORIUM – P. DES FESTIVALS, 21 janvier 2024, CANNES.

SEMEC PALAIS DES FESTIVALS (L2-1078987/3-1078989) présente : ce spectacle. Palais des Festivals – Grand Auditorium DANSE HIP-HOP – COMPÉTITION BREAK THE FLOOR INTERNATIONAL Direction artistique Karim Jabari Devenu un rendez-vous incontournable des saisons culturelles du Palais des Festivals, Break The Floor est une célébration festive, qui témoigne avec panache de la vitalité des danses urbaines présentées par quelques-unes des meilleures teams du monde. La manifestation offre l’opportunité de voir s’exprimer sur scène des artistes au sommet de leur art, lauréats des championnats et concours les plus courus de la scène internationale. Le format des « battles » donne au spectacle un rythme époustouflant : face à un jury de professionnels qui maîtrisent les codes et le vaste alphabet technique de la discipline, danseurs et danseuses se produisent tour à tour, seul(e), en duo ou en équipe. Au fil des confrontations les éliminations s’enchaînent, au gré de l’avis des juges et du soutien du public, jusqu’à la désignation des vainqueurs dans les diverses catégories. Une spectaculaire compétition certes, mais avant tout un pur moment de danse totalement jubilatoire. A savourer en connaisseur ou à découvrir, les yeux écarquillés et le cœur battant la chamade, pour mieux comprendre pourquoi la discipline est désormais olympique, tandis que les compagnies de danse contemporaine s’en inspirent et integrent de plus en plus de danseurs de hip-hop et de break dans leur troupe. The best of France, Europe and the World… They’re back on stage at the Palais des Festivals to present their spectacular choreographies, rehearsed a thousand times all around the world, in front of the Break The Floor judges and a live audience. Battles follow one after the other – timed exercises of a wild intensity in which dancers unleash all the figures of their repertoire – whether solo, duo or in a team. A celebration of the energy and hyper-creativity of urban dances that continues to inspire and influence some of the most renowned contemporary choreographers

