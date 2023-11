Rodin – Compagnie Julien Lestel GRAND AUDITORIUM – P. DES FESTIVALS, 14 janvier 2024, CANNES.

SEMEC PALAIS DES FESTIVALS (L2-1078987/3-1078989) présente : ce spectacle. DIM 14 JANV · 18h00 Palais des Festivals – Grand Auditorium DANSE BALLET JULIEN LESTEL RODIN Après une carrière de danseur aux Ballets de l’Opéra de Paris, de Monaco, Zurich puis Marseille, Julien Lestel crée sa compagnie en 2007 et s’affirme très vite comme un chorégraphe actuel de référence, tandis que ses créations remportent un succès international. Son identité chorégraphique, marquée au sceau du dynamisme, de la puissance, de la sensualité et de la virtuosité technique, brille ici de toute sa palette dans une interprétation inédite de la personnalité de Rodin et de la singularité de ses œuvres. De la puissance évocatrice des sculptures qui parlent pour l’âme de Rodin, le chorégraphe retranscrit les tourments émotifs de l’intime : s’inspirant des œuvres emblématiques de l’artiste, il tisse un intense dialogue physique ou idéal antique, mystère de la nature, fantasmagories et fantasmes charnels se mêlent, s’affrontent et s’enlacent. Tour à tour esquisses de la puissance charnelle ou de la fragilité, ancrés au sol ou prenant leur envol, solitaires ou enchevêtrés, Affligés ou exultant, séduisants ou angoissants, les corps sont rois. Ils incarnent au fil de l’enchaînement des tableaux toutes les émotions muettes qu’expriment avec tant de force les sculptures de Rodin. Une création dont la scénographie épurée souligne la sensualité charismatique. After dancing with the Paris, Monaco, Zurich and Marseille Opera Ballets, Julien Lestel created his company in 2007 and has since established himself as a leading name in the current choreography scene, renowned for his dynamic, technical and sensual dance. With this ambitious creation, he sketches out a captivating celebration of Rodin’s personality through an interpretation of his most iconic sculptures. An aesthetic ballet in which a technically skilled performance magnifies its sensual and emotional strength. Chorégraphie Julien Lestel Musiques Iván Julliard, Kerry Muzzey, Ólafur Arnalds, A Winged Victory For The Sullen Costumes Patrick Murru Lumieres Lo Ammy Vaimatapako Piece pour 11 interprètes Production Alexandra Cardinale Opéra Ballet Création 2022 Beaux-Arts Magazine Un hommage personnel, vibrant et ambitieux d’un artiste à un autre. Le Sens critique Julien Lestel et la très inspirante danseuse et productrice Alexandra Cardinale ont offert à Rodin une ultime métamorphose : tout simplement sublime. Julien Lestel

