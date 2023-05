Sister Grace – The Soul of Gospel, tribute to Aretha Franklin – direction Stéphan Nicolay Eglise Notre-Dame de Bon Voyage Cannes, 21 mai 2023 16:00, .

Clin d’œil au cinéma, festival du film oblige, Grace vous offrira quelques titres issus de Sister Act ou The Blues Brothers. Avec le Chœur ND de Bon Voyage, Jo Kaiat et Fred d’Oelsnitz Dimanche 21 mai, 16h00 1

Plus de 30 artistes dirigés par Stéphan Nicolay.

Laissez-vous emporter par l’entrain, la voix chaleureuse et puissante de Sister Grace, à l’occasion du Concert The Soul of Gospel, tribute to Aretha Franklin

Avec le Chœur Notre-Dame de Bon Voyage, Jo Kaiat au piano et Fred d’Oelsnitz à la trompette

Bercée par la musique, Sister Grace chante depuis l’âge de 5 ans. Elle a bénéficié de différentes formations, du Lyrique au conservatoire Debussy avec Bernard Muraciole, Palamara Patricia, au chant Gospel et Jazz avec différents professeurs américains.

Sa voix puissante et nuancée porte les plus grands succès des chants gospels. Elle fût soliste du « Gospel Music Workshop of America », qui réunit plus de 10 000 personnes venues du monde entier pour chanter d’une seule voix, aux USA.

Lors de son parcours artistique, elle assure les premières parties de Rhoda Scott, des Palata Singers ou encore des Golden Gate Quartet, The American Legend. Elle a collaboré avec les plus grandes voix américaines: Richard Smallwood, Kirk Franklin, Sherry Williams, Linda Lee Hopkins, Barbara Hendricks….

Surnommée « The Christmas Songs Lady », elle a l’habitude de faire vibrer les vitraux des églises, avec une technique vocale sans faille.

Sister Grace compte 5 albums à son actif, dont “Day by Day” distribué par Harmonia Mundi

Eglise Notre-Dame de Bon Voyage Cannes 2 rue Notre-Dame Cannes La Lepre Cannes 06407 Alpes-Maritimes