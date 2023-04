NRJ Music Awards CS 30051, 11 novembre 2023, Cannes.

La cérémonie des « NRJ MUSIC AWARDS » est le rendez-vous musical des plus grandes stars françaises et internationales de l’année. La cérémonie récompense les artistes par un système de votes pour chaque catégorie..

2023-11-11 à 21:00:00 ; fin : 2023-11-11 . .

CS 30051 La Croisette

Cannes 06414 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



The « NRJ MUSIC AWARDS » ceremony is the musical meeting place for the biggest French and international stars of the year. The ceremony rewards the artists through a voting system for each category.

La ceremonia de los « NRJ MUSIC AWARDS » es el punto de encuentro musical de las mayores estrellas francesas e internacionales del año. La ceremonia premia a los artistas mediante un sistema de votación para cada categoría.

Die Verleihung der « NRJ MUSIC AWARDS » ist das musikalische Treffen der größten französischen und internationalen Stars des Jahres. Bei der Preisverleihung werden die Künstler durch ein Abstimmungssystem für jede Kategorie ausgezeichnet.

