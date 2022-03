Cannes à Job #4 Espace Job Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Cannes à Job #4 Espace Job, 21 mai 2022, Toulouse. Cannes à Job #4

Espace Job, le samedi 21 mai à 18:00

Festival de courts-métrages ————————— Vous avez un smartphone, une tablette, un appareil photo, une caméra. Nous vous proposons de participer à la compétition des courts-métrages amateurs pour recevoir l’un des prix du jury officiel ou du public. Plus d’informations sur [collectif-job.fr](http://www.collectif-job.com/) Culture Espace Job 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T18:00:00 2022-05-21T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Espace Job Adresse 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Espace Job Toulouse Departement Haute-Garonne

Espace Job Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Cannes à Job #4 Espace Job 2022-05-21 was last modified: by Cannes à Job #4 Espace Job Espace Job 21 mai 2022 Espace Job Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne