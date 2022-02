Cannes 39/90, une histoire de festival Compiègne, 24 mai 2022, Compiègne.

Cannes 39/90, une histoire de festival Compiègne

2022-05-24 – 2022-05-24

Compiègne Oise

22

Étienne Gaudillère, auteur et metteur en scène de Cannes 39/90, s’immisce avec justesse et réalisme dans les coulisses du Festival de Cannes. Une fresque théâtrale passionnante qui nous immerge dans l’histoire économique, politique et diplomatique de l’évènement cinématographique le plus médiatisé au monde…>

Cannes 39/90

Compiègne

