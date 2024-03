Canne Bière et Saucisson La Farigoule + La Franfale + La Fanfare Piston Le Molotov Marseille 6e Arrondissement, vendredi 29 mars 2024.

Canne Bière et Saucisson La Farigoule + La Franfale + La Fanfare Piston Le Molotov Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Molotov le 29 mars avec Canne Bière et Saucisson La Farigoule + La Franfale + La Fanfare Piston.

La Fanfare la Farigoule vous accueille pour leur Canne Bière et Saucisson annuel avec au programme :



• La Farigoule

[Fanfare Marseille]



La Farigoule, fanfare de l’École Centrale Marseille, ce sont des fanfarons qui envoient du steak chaque fois qu’ils vont craquer sur la Cannebière, le Vieux-Port ou le Parc Borély. Notre joyeuse fanfare burlesque anime prodigieusement les rues de Marseille et de ses alentours.



• La Franfale

[Fanfare Nantes]



Fondée en 1997, la fanfare de l’école Centrale de Nantes est un groupe d’étudiants ingénieurs mais surtout musiciens instrumentistes ainsi que mélomanes concertistes qui s’amusent à apporter la bonne humeur lors de vos évènements pour les petits et les moins grands.



Que ce soit pour une occasion ou simplement dans les rues, notre répertoire varié allant de musiques traditionnelles de fanfares à la chanson française en passant par quelques grands hits de la musique internationale saura vous conquérir, supplémenté par un doux et succulent mélange de chants mélodieux, d’accoutrements colorés, de chorégraphies parfaitement maitrisées et de saucisses entraînantes.



• La Fanfare Piston

[Fanfare Lyon]



L’histoire commence en 1967, quand un groupe d’élèves de l’École Centrale de Lyon décide de monter une fanfare qu’ils nomment « Fanfare Piston », en référence au surnom donné aux élèves-ingénieurs de l’école. L’histoire est en marche… Ils arrangent leurs premiers morceaux, dont certains font partie de l’histoire de la Fanfare et sont encore joués aujourd’hui comme le Barnum Circus, La Romance du 14 Juillet ou Allez les Basses. Quelques chansons paillardes, de la variété et les inspirations du moment viennent alors compléter leur répertoire.



Dès lors, la fanfare entame son développement et évolue au fil des générations. Des liens forts entre promotions se tissent, des traditions s’instaurent et se perpétuent, et le répertoire se développe et se renouvelle d’année en année. Aujourd’hui, la Fanfare Piston est un mélange d’histoire et d’actualité jouant des rythmes endiablés avec un dynamisme inégalé ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Canne Bière et Saucisson La Farigoule + La Franfale + La Fanfare Piston Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-06 par Ville de Marseille