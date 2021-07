Chaux-Neuve Chaux-Neuve Chaux-Neuve, Doubs Cani’rando et visites guidées aux Equipages Adam’s Chaux-Neuve Chaux-Neuve Catégories d’évènement: Chaux-Neuve

Chaux-Neuve Doubs Chaux-Neuve 20 20 EUR Du lundi au samedi matin à 9h, partez à la découverte de nos forêts de façon en vous essayant à la cani’rando agrémentée d’une animation nature sur des thèmes variés. Pour terminer la matinée, une visite commentée de la base nordique afin de découvrir notre métier de « musher » et d’entrer en contact avec la meute pour un moment de partage unique !

Cani’rando : 1h environ (départ à 9h)

Visite guidée : 1h15 environ (à partir de 10h30)

