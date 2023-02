CANINE LE BRISE GLACE, 23 mars 2023, ANNECY.

CANINE LE BRISE GLACE. Un spectacle à la date du 2023-03-23 à 21:00 (2023-03-16 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Le Bazar (L-R-21-8203 / L-R-21-8204) présente : ce concert. Canine Figure de mystère, au fil de ses apparitions et des contenus apparus sur la toile, Canine attise l’intérêt et la curiosité d’un public disparate grâce à un son nouveau, une voix énigmatique, une esthétique unique et des performances scéniques saisissantes. Après un 1er album salué unanimement par la critique, une première tournée jouée dans des lieux mémorables (à Paris au Théâtre Marigny, du Châtelet, au Centre Pompidou, au Musée d’Orsay) et dans les festivals (Bourges, Mythos, La Rochelle, Art Sonic..) soldée par une Cigale tenue à guichets fermés, il n’était pas possible d’en rester là. Canine fera son retour cette année avec un nouvel album qui devrait marquer une étape importante de la suite de son histoire, et c’est avec Sun, 1er extrait de cet opus, qu’elle annonce la couleur ce 18.02.22. – Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre). – Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.) Canine

Votre billet est ici

LE BRISE GLACE ANNECY 54 bis rue des Marquisats Haute-Savoie

Le Bazar (L-R-21-8203 / L-R-21-8204) présente : ce concert.

Canine

Figure de mystère, au fil de ses apparitions et des contenus apparus sur la toile, Canine attise l’intérêt et la curiosité d’un public disparate grâce à un son nouveau, une voix énigmatique, une esthétique unique et des performances scéniques saisissantes. Après un 1er album salué unanimement par la critique, une première tournée jouée dans des lieux mémorables (à Paris au Théâtre Marigny, du Châtelet, au Centre Pompidou, au Musée d’Orsay) et dans les festivals (Bourges, Mythos, La Rochelle, Art Sonic..) soldée par une Cigale tenue à guichets fermés, il n’était pas possible d’en rester là. Canine fera son retour cette année avec un nouvel album qui devrait marquer une étape importante de la suite de son histoire, et c’est avec Sun, 1er extrait de cet opus, qu’elle annonce la couleur ce 18.02.22.

– Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).

– Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)

.22.0 EUR22.0.

Votre billet est ici