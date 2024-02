« CaniKerzh », Marche active et pédagogique accompagnée de ton chien Lieu-dit Toul Ar C’Hoat Scaër, mercredi 21 février 2024.

« CaniKerzh », Marche active et pédagogique accompagnée de ton chien Lieu-dit Toul Ar C’Hoat Scaër Finistère

Tu as envie de partager une activité avec ton loulou et te mettre progressivement au sport ?

Amandine de A’chill Skol (Éducatrice et comportementaliste canin) et Estelle Guerin de Holistic Training (Éducatrice sportive) proposent une marche active et pédagogique accompagnée de votre chien.

Rdv à proximité du bar étape Toul Ar C’Hoat

Matériel requis harnais de traction, longe élastique et baudrier

Renseignements et réservations par portable ou message privé Facebook .

Début : 2024-02-21 10:30:00

fin : 2024-02-21

Lieu-dit Toul Ar C’Hoat Forêt de Coatloc’h

Scaër 29390 Finistère Bretagne

