Châtel Châtel Châtel, Haute-Savoie Cani’kart Châtel Châtel Catégories d’évènement: Châtel

Haute-Savoie

Cani’kart Châtel, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Châtel. Cani’kart 2021-07-13 09:00:00 – 2021-08-05 12:00:00 Super-Châtel Lac de la Mouille

Châtel Haute-Savoie Châtel EUR 50 50 Immersion totale dans l’univers du mushing par la découverte du lac de la Mouille en kart attelé par des huskies (chiens de traineau) +33 4 50 73 22 44 https://inscriptions.chatel.com/ dernière mise à jour : 2021-06-17 par Châtel Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Châtel, Haute-Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Châtel Adresse Super-Châtel Lac de la Mouille Ville Châtel lieuville 46.26299#6.85493