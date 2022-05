Canicross du Lac Blanc Orbey, 14 mai 2022, Orbey.

Canicross du Lac Blanc Orbey

2022-05-14 – 2022-05-14

Orbey Haut-Rhin

EUR Le Spiridon Club d’Alsace organise le 7ème Canicross du Lac Blanc – Blancrupt.

Une manifesation qui a du chien avec différents formats proposés : Canicross, cani-enfants, canivtt et cani-trottinette et canirando.

Possibilité de stationner les camping-cars et de camper à proximité.

Evènement ouvert à tous !

Le Spiridon club Alsace vous accueille à la 7ème édition du Canicross du Lac Blanc.

Orbey

