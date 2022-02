Canicross des Amazones Vélodrome d’Albert Albert Catégories d’évènement: Albert

Le Vélodrome d’Albert (80300) va accueillir, le dimanche 27 mars 2022, la 4e édition du Canicross des Amazones. Une course organisée au profit de l’institut Gustave Roussy pour la recherche contre le cancer du sein. À cette occasion, **neuf épreuves seront proposées** aux concurrents : – Canivtt / Canitrottinette / Canicross de 5km – Canicross court / Canicross Cadets de 3,5km – Canicross Minimes de 2,5km – Canicross Benjamins de 1,5km – Canimarche de 5km – Canibaby de 100m Ces épreuves se dérouleront dans le respect des règles sanitaires en vigueur le jour du Canicross des Amazones **Conditions de participation aux épreuves :** – Matériel homologué FSLC obligatoire – Vaccins obligatoires CHP-Rage-Toux du chenil-Leptospirose **Âge du chien** 18 mois au 27 mars pour Canivtt et Canitrottinette 15 mois au 27 mars pour les autres épreuves **Informations et Inscriptions** Du vendredi 4 février au samedi 19 mars sur le Facebook du Canicross Amazones

