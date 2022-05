Canicross de Meuzac Meuzac Meuzac MeuzacMeuzac Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Meuzac

Canicross de Meuzac Meuzac Meuzac, 8 mai 2022, MeuzacMeuzac. Canicross de Meuzac Rue du Verger Meuzac Meuzac

2022-05-08 – 2022-05-08

Meuzac Haute-Vienne Rue du Verger Meuzac Haute-Vienne Meuzac Dès 8h. Inscription sur canicompet et CNEAC, 1er Canicross club Happy Dog au Lac de la Roche à Meuzac : canicross court, long, enfant er VTT. Dès 8h. Inscription sur canicompet et CNEAC, Rue du Verger Meuzac Meuzac

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Meuzac Autres Lieu Meuzac Meuzac Adresse Rue du Verger Ville MeuzacMeuzac lieuville Rue du Verger Meuzac Meuzac Departement Haute-Vienne

Meuzac Meuzac MeuzacMeuzac Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meuzacmeuzac/

Canicross de Meuzac Meuzac Meuzac 2022-05-08 was last modified: by Canicross de Meuzac Meuzac Meuzac Meuzac Meuzac 8 mai 2022 Haute-Vienne Meuzac

MeuzacMeuzac Haute-Vienne