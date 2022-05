Cani-randonnée sur le Hautacam

2022-08-18 15:00:00 15:00:00 – 2022-08-18 20:00:00 20:00:00 Une petite randonnée à assistance canine ? Découvrez la marche sous un angle plus fun, enfilez vos baudriers et reliez vos efforts à l’énergie animale. Une activité ludique en plein essor ! nNous avons de la ressource pour les initiés, qui peuvent avec nous gagner en autonomie jusqu’à devenir des cani-baroudeurs experts…! dernière mise à jour : 2022-05-12 par

