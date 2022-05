Cani-rando récréative en foret de Bellême Saint-Martin-du-Vieux-Bellême, 23 avril 2022, Saint-Martin-du-Vieux-Bellême.

Cani-rando récréative en foret de Bellême Saint-Martin-du-Vieux-Bellême

2022-04-23 – 2022-10-15

Saint-Martin-du-Vieux-Bellême Orne

Uniquement sur réservation au minimum 72h à l’avance, à partir de 6 personnes (au minimum). Selon conditions météorologiques.

Découvrez la forêt de Bellême de façon originale et sportive. Partez pour un parcours de 10,5 km au départ du village de Saint-Martin-du-Vieux-Bellême en compagnie d’un chien de traîneau auquel vous serez relié par un harnais. Avec l’aide de votre nouveau compagnon, les côtes et les kilomètres ne seront plus un obstacle pour vous.

Durée du parcours : 1h30-2h. En chemin, découvrez l’église prieurale de Saint-Martin, le hameau du Carrouge, la forêt ou encore le camp celte des Bruyères, sans compter des panoramas incroyables sur la campagne bellêmoise.

A partir de 6 ans. Prévoir de bonnes chaussures de marche.

1 chien pour 1 adulte, pour 2 enfants de moins de 12 ans, ou 1 enfant et 1 adulte.

Tarifs : à partir de 31,00€ / 15,50€ <12 ans Activité déconseillée aux femmes enceintes, aux personnes sujettes aux problèmes de dos, d'articulations ou cardiaques.
sejour@perchenormand.fr +33 2 33 73 09 69 https://perchenormand.fr/

Tarifs : à partir de 31,00€ / 15,50€ <12 ans Activité déconseillée aux femmes enceintes, aux personnes sujettes aux problèmes de dos, d'articulations ou cardiaques.
dernière mise à jour : 2022-05-15